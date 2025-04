Mulher é presa suspeita de envenenar com ovo de Páscoa mãe e filhos no MA

Criança morreu. Uma criança de sete anos morreu na madrugada de hoje após comer o doce. A mãe e a irmã dele passaram mal e estão internadas em estado grave.

Suspeita de envenenamento. A Polícia Civil do Maranhão afirmou que o caso está sendo investigado como prioridade.

O corpo do menino foi submetido a exame de necropsia no Instituto Médico Legal de Imperatriz. A Polícia Civil informou que aguarda o laudo pericial para confirmar a causa da morte. As autoridades também requisitaram ao IC (Instituto de Criminalística) de Imperatriz a coleta de material para análise laboratorial das vítimas que permanecem hospitalizadas.

Amostras do alimento foram enviadas para análise no IC. Mais detalhes do caso não serão divulgados para não atrapalhar as investigações, segundo a polícia.

O nome da mulher presa não foi divulgado pela polícia. Por isso, o UOL não conseguiu localizar a defesa dela. O espaço segue aberto para manifestação.

Criança morreu após comer chocolate

Mãe, de 36 anos, e irmã da vítima, de 13 anos, estão internadas. Elas também comeram o doce e foram encaminhadas em estado grave para a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Municipal de Imperatriz, segundo a Polícia Militar do Maranhão.