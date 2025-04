Prazo para CPI sobre enchentes no Jardim Pantanal é prorrogado pela Justiça

Autores do pedido alegaram omissão dos partidos da base aliada do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que não indicaram representantes para as CPIs. Pelo regimento da Câmara, uma CPI que não for instalada e não iniciar seus trabalhos em até 15 dias após sua aprovação é automaticamente extinta. Vereadores do PT e do PSOL solicitaram à Justiça que o presidente da Câmara, Ricardo Teixeira, instalasse imediatamente as CPIs, mesmo sem indicações formais, designando os membros com base na proporcionalidade das bancadas.

Desembargadora destacou o princípio constitucional da separação dos poderes para não atender integralmente ao pedido. No entanto, para evitar o risco de perda do direito à instalação das CPIs, concedeu a prorrogação do prazo.

*Com informações da Agência Estado.