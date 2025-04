Queda de guindaste mata trabalhadora em canteiro de obras no centro de SP

Outra mulher ficou ferida. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a segunda vítima também tem 26 anos. Ela não corre risco de morte.

Caso é investigado pela polícia. As identidades das vítimas não foram divulgadas e o caso foi registrado como morte suspeita no 8º DP do Brás.

Obra era regularizada junto à Prefeitura de São Paulo. O UOL buscou a construtora responsável pelo canteiro e a empresa dona do guindaste e aguarda retorno.