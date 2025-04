Caso Bernardo: Madrasta presa por assassinato irá para regime semiaberto

Mulher vai ser transferida. Ela cumpre a pena no Presídio Estadual Feminino Madre Pelletier, em Porto Alegre, e tem cinco dias para ser levada a alguma unidade prisional onde o método semiaberto seja aplicado.

Obrigada a dormir em presídio. No regime semiaberto, o condenado pode sair da cadeia para trabalhar ou estudar, mas precisa voltar no fim do dia. A defesa de Graciele foi procurada e o espaço será atualizado se houver posicionamento.

Relembre o caso

Bernardo Uglione Boldrini, 11, desapareceu de casa, em Três Passos, no dia 4 de abril. O corpo foi encontrado em Frederico Westphalen, a 80 quilômetros de distância. Imagem: Reprodução

Bernardo Boldrini tinha 11 anos quando desapareceu, em Três Passos (RS), em 4 de abril de 2014. O corpo do garoto foi encontrado dez dias depois, enterrado em uma cova vertical em uma propriedade às margens do rio Mico, na cidade vizinha, Frederico Westphalen.

No mesmo dia, o pai, Leandro Boldrini, e a madrasta da criança, Graciele Ugulini, foram presos. Até então, eles eram suspeitos, respectivamente, de serem o mentor intelectual e a executora do crime, com a ajuda da amiga da madrasta, Edelvânia Wirganovicz. Dias depois, Evandro Wirganovicz (irmão de Edelvânia) foi preso, suspeito de ser a pessoa que preparou a cova onde o menino foi enterrado.