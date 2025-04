Como criança morta por leões em PE motivou debate sobre animais em circos

Tema não andou na Câmara dos Deputados. Desde 2000, o uso de animais em espetáculos circenses já foi tema de mais de 30 projetos de lei, dos quais 19 estão em tramitação no legislativo brasileiro. Quase todos querem proibir a prática.

Dois projetos foram apresentados em fevereiro de 2025. O PL 438/2025, do deputado Felipe Becari (UNIÃO- SP), quer proibir a apresentação ou uso de animal em espetáculos de circo, teatro e musicais. Por outro lado, o PL 100/2025, do Capitão Augusto (PL-SP), prevê a permissão do uso de animais em circos, mediante regras rígidas de bem-estar animal.

O deputado Capitão Augusto critica a proibição total do uso de animais em circos, realizada por alguns estados. "Embora bem-intencionada, [a proibição] eliminou uma tradição histórica. Sem considerar que o problema principal não é a presença dos animais, mas sim os maus-tratos." O projeto, argumenta o deputado do PL, propõe um modelo de regulamentação responsável, em que apenas circos que tratem adequadamente seus animais possam utilizá-los em espetáculos.

"Com isso, busca-se equilibrar a proteção animal com a liberdade cultural e econômica dos circos, garantindo que essa forma de arte e entretenimento possa coexistir com o respeito à vida animal", acrescenta.

Proibição em alguns estados foi vitória para a família de Miguel

Pai da vítima rodou o Brasil com ONGs. Após morte do filho, o taxista José Fonseca, hoje com 59 anos, considera uma vitória para a família conseguir a proibição de apresentações de animais em espetáculos em Pernambuco e em outros estados do Brasil. "Eu rodei o Brasil com ONGs após a morte do meu filho, minha vontade era de evitar que acontecesse o mesmo que ocorreu com meu filho, conseguimos a proibição em alguns estados. Me sinto feliz com essa vitória", lembrou.