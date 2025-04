Expresso Aeroporto: trem até Guarulhos sairá do Brás no feriado de Páscoa

CPTM sugere alternativa para os passageiros pegarem o Expresso Aeroporto. A opção é embarcar na estação Palmeiras-Barra Funda, da linha 3-Vermelha, descer na estação Brás e pegar o expresso.

Companhia ainda informou que, durante três dias do feriado, os trens de todas as linhas da CPTM vão operar com os mesmos intervalos dos domingos. A medida valerá na sexta-feira (18), domingo (20) e segunda-feira (21). No sábado (19), não haverá modificação.

Colaboradores estarão à disposição para ajudar passageiros com dúvidas sobre os deslocamentos, diz CPTM. Eles argumentaram que as mudanças na operação estão sendo comunicadas aos passageiros através de avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização local em estações.