Mulher que desapareceu na zona leste de SP é encontrada morta, diz família

A mulher de 28 anos era estudante de turismo e foi vista pela última vez no terminal de ônibus do metrô de Itaquera. Segundo informado pela família à polícia, Bruna saiu da casa do namorado, no bairro do Butantan, na zona oeste da capital, e estava indo para casa quando sumiu. O local onde o corpo foi encontrado fica ao lado da Arena Neoquímica, estádio do Corinthians.

Ela parou em uma banca de jornal para carregar o celular e enviou uma mensagem a familiares pedindo dinheiro para pegar um carro por aplicativo, segundo o BO. A mulher deixou de responder mensagens minutos depois, por volta das 22h30, e não foi mais vista.

Ninguém foi preso até o momento. O caso do corpo encontrado na Vila Carmosina é investigado como morte suspeita pelo 24º DP. Bruna deixa um filho de sete anos.