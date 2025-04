Policiais cercam Favela do Moinho após operação; acesso a trem foi fechado

Uma das vítimas desmaiou durante a confusão. Os moradores que estavam no estabelecimento inalaram gás lacrimogêneo e passaram mal. Entre as vítimas está uma mulher que recebeu spray de pimenta no rosto e desmaiou no local, sendo socorrida por vizinhos.

Acesso ao bairro foi bloqueado. Moradores optaram por fechar acesso às linhas 7 e 8 de trem, em protesto contra as ações policiais.

Policiais cercaram a comunidade. Participaram da operação ao menos sete viaturas, incluindo efetivos da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) e policiais da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas).

Policiais permanecem na comunidade Favela do Moinho Imagem: Cedida ao UOL

A PM foi procurada. A versão contada aos moradores foi de que a operação policial foi motivada como parte de uma reintegração de posse em um terreno da União. O UOL questionou a SSP-SP (Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública de São Paulo), mas não obteve respostas. O texto poderá ser atualizado.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) pretende transferir sede administrativa para a região. A Favela do Moinho se localiza em área pública federal e os moradores alegam que a ação de reintegração de posse tem caráter higienista. "Estamos aqui há mais de 35 anos, essa tentativa de nos expulsar é terrorismo", argumenta moradora que prefere não se identificar.