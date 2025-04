PF deflagra operação contra extração ilegal de ouro no Rio Madeira

Inquérito foi instaurado para identificar quem financiava práticas ilícitas na região. De acordo com a Polícia Federal, atividades na Área de Proteção Ambiental do Rio Madeira geraram "severos danos ambientais".

Cheia e seca em 8 meses

Mais de 10 mil pessoas foram atingidas pela cheia do rio Madeira no começo do mês. Em Porto Velho, rio chegou a subir 10 centímetros em 24 horas por conta de fortes chuvas.

Oito meses antes, o rio atingiu mínima histórica. Madeira atingiu nível de 41 centímetros em meados de setembro, por causa da estiagem severa.

Extração ilegal de ouro já foi alvo de outras operações no passado. Em outubro de 2023, 144 balsas foram destruídas pela Polícia Federal e pelo Ibama em uma ação em Porto Velho (RO).