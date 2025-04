Quem é o brasileiro conhecido como 'golpista em série' preso na Itália

Na Itália, o homem levava uma rotina de ostentação, o que ajudou as autoridades a localizá-lo. Segundo o jornal Il Mattino di Padova, ele estava hospedado na casa de um compatriota e vivia como um homem rico. Já o Corriere del Veneto apontou que o veículo Maserati, avaliado em R$ 1 milhão e registrado em seu nome, além dos gastos em academias de luxo, permitiram que a polícia rastreasse seus passos.

Segundo denúncias do Ministério Público de São Paulo, ele praticava usurpação de função pública e falsificação de documentos para aplicar golpes com aparência de legalidade — inclusive assinando petições como advogado, sem estar inscrito na OAB.

'Litigante profissional'

Bottura ficou conhecido como "litigante profissional" por mover mais de 3 mil ações judiciais no Brasil. Segundo o site jurídico ConJur, em pelo menos 300 delas, foi condenado por litigância de má-fé. A estratégia, segundo decisões da Justiça de São Paulo, incluía indicar endereços falsos para provocar revelias e ajuizar ações contra magistrados com o objetivo de forçá-los a se declarar impedidos.

Em agosto de 2023, a 1ª Vara de Organização Criminosa de São Paulo recebeu denúncia formal contra Bottura por liderar um grupo composto por sete pessoas, incluindo familiares e advogados. A acusação inclui associação criminosa, corrupção ativa, falsificação de documentos públicos e coação no curso do processo. O grupo teria causado prejuízo milionário com fraudes judiciais e contratos simulados.

Bottura criou um centro de arbitragem apenas para chancelar fraudes. A estrutura era usada para emitir sentenças simuladas que legitimavam alterações contratuais falsas, apurou o Conjur. Em 2022, o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) anulou uma dessas sentenças, reconhecendo o uso indevido da arbitragem como instrumento de golpe.