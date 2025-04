Microchipagem gratuita de pets prioriza população de rua e baixa renda

A microchipagem pública de cães e gatos pelo governo federal irá priorizar população de baixa renda e em situação de rua.

O que aconteceu

Anunciado ontem, o SinPatinhas (Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos) funciona como uma espécie de RG para o animal. Para obter o documento, o responsável pelo animal deve fazer o registro no portal do governo de forma gratuita.

A microchipagem fica a cargo do responsável. O sistema de monitoramento do animal a longa distância será oferecido de forma gratuita em mutirões em parceria com estados e municípios, com foco na população de baixa renda.