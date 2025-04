Shopping Higienópolis registrou ao menos 5 casos de racismo em 7 anos

Pais que integram uma comissão antirracista da escola estão mobilizando ato em protesto. Ao UOL, a comunicadora Priscilla Cabral disse que familiares estão se mobilizando para uma caminhada da escola até o shopping na próxima quarta-feira (23).

Ao menos outros cinco casos envolvendo racismo repercutiram nos últimos sete anos envolvendo o shopping, de acordo com levantamento da reportagem. Ao UOL, a administração do Shopping Pátio Higienópolis disse que lamenta o ocorrido e que o empreendimento "possui frequente grade de treinamentos e letramento, que será ainda mais reforçada".

A gente se sente violentado. Não é o primeiro caso. Outro aluno também sofreu violência em 2017. O processo ainda segue a passos lentos e nada aconteceu. Na quarta-feira haverá manifestação saindo da porta da escola. Estamos tentando mobilizar outras escolas de elite da região para que se juntem a esse movimento. A gente vai fazer um ato 13h, saindo da direção do Equipe. A gente vai ocupar esse território, ainda que eles não queiram.

Priscilla Cabral

Outros quatro casos envolvendo o shopping

Em junho de 2017, o MP-SP (Ministério Público de São Paulo) abriu inquérito para apurar possíveis práticas racistas do shopping center. O caso envolveu o filho de um artista plástico, que foi confundido com uma pessoa em situação de rua enquanto tomava chá com o pai, dentro do Pátio Higienópolis.