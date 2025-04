Carreta tomba sobre carro e deixa três mortos em rodovia no litoral de SP

Três pessoas morreram após um caminhão tombar sobre um carro de passeio na manhã de hoje na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, no litoral de São Paulo.

O que aconteceu

Acidente aconteceu no km 286 da pista, na altura da cidade de São Vicente. O motorista do caminhão perdeu o controle e o veículo tombou sobre o carro às 8h47, segundo a concessionária Ecovias, que administra a pista.

As três mortes foram constatadas ainda no lugar do acidente. O motorista da carreta teve ferimentos leves. Não havia mais pessoas no carro atingido.