Chuvas causam alagamentos e deixam pessoas ilhadas em São Paulo

Chuvas fortes causaram estragos na capital paulista e região metropolitana hoje. As cidades de São Bernardo do Campo, Mauá e Diadema estão entre as mais afetadas por alagamentos.

O que aconteceu

Imagens gravadas por moradores mostram ruas alagadas e carros cercados por água. O Corpo de Bombeiros informou que resgatou um grupo de pessoas que ficaram ilhadas em um ônibus na Travessa Castelo Branco, em Diadema.

Vídeo mostra um homem em cima de um carro para se proteger da enchente. Segundo relato de moradores, as imagens foram gravadas na Vila São José, divisa de Diadema com São Bernardo.