Adolescente levou 'sermão' de juiz e virou advogado: 'Foi um tapa moral'

"Todos deram seus apelidos, já que não estavam com documento, mas só eu fui qualificado realmente pelo nome", contou. "Minha mãe me orientou a sempre andar com a identificação", completa.

Marcelo não contou o ocorrido aos pais. Até que, meses depois, um oficial de justiça entregou uma intimação em sua casa para ser ouvido por um juiz sobre a depredação.

Minha mãe se recusou a ir comigo, porque disse que, se ela fosse, me mataria. Ela é brava. E meu falecido pai era mais calmo e falou 'vou lá ver o que é'.

Marcelo Aguado Perez

Quem conduziu a oitiva —o ato de ouvir as partes de um processo judicial— foi o então juiz Antônio Benedito Morello, o homem cujas falas levaram Marcelo, agora adulto, para onde está.

Sermão mudou a vida

O juiz Morello começou a oitiva pedindo que Marcelo dissesse a verdade.