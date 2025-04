Estudante da UFBA morre após ser baleado em Salvador

Segundo testemunhas, cinco criminosos chegaram atirando e "metralharam" bar onde acontecia um "baba do vinho". A festividade é tradicional nos bairros periféricos de Salvador e reúne apaixonados por futebol durante o feriado da sexta-feira da paixão.

O jovem estava no segundo ano do curso de Desenho e Plástica. "Ele era muito esforçado, fazia UFBA e sonhava em ser professor", disse Fagner Oliveira, amigo do estudante.

Thauhan era barbeiro e amava desenhar, ele queria ser professor de artes. "Tudo o que ele mais temia aconteceu: morrer por ser preto e ter traços que são associados a criminalidade, ele estava no lugar errado e na hora errada", disse a amiga e vizinha de Tahuan, Fabiane, em entrevista À TV Bahia.

Moradores protestam e ônibus pararam de circular no bairro. O final de linha do Jardim Santo Inácio foi fechado. A prefeitura desviou os trajetos para a Estação Pirajá, em um bairro adjacente na capital baiana.

Ele dizia que ele ia vencer sim, sendo preto, do cabelo 'duro', com 'VO' no cabelo, 'kenner' no pé e 'roupa folgada'. A maior arma que ele tinha era arte dele. Perdemos alguém que ia fazer diferente para toda a nossa comunidade preta, não é uma estatística, ele incentivava todo mundo aqui.

Fabiane, amiga do jovem, em entrevista à TV Bahia