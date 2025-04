'História de pescador': amigos capturam peixe de 80 kg no Rio São Francisco

Momento viralizou nas redes. A repercussão da façanha levou o grupo a querer tentar capturar outro exemplar futuramente. "A gente não tem o costume de ver esse peixe por aqui, não é comum no São Francisco", contou Celso.

Peixe de dois metros atraiu atenção de crianças da região Imagem: Celso Carlos Batista

Os 78 kg do peixe foram divididos entre os amigos. "Fiquei com sete quilos aqui em casa, a maioria comemos antes da semana santa", Celso, que até experimentou o pirarucu, admite que preferiu vender a sua parte, já que não é o seu peixe preferido para consumo. "Eu não tenho o costume de comer pirarucu, prefiro surubim e piranha, então preferi vender, foram R$ 30 reais por quilo."

Pirarucu oferece risco para peixes nativos do São Francisco

Apesar da celebração, a presença do pirarucu no São Francisco levanta alerta ambiental. O peixe é nativo da Amazônia e não pertence à fauna natural do rio. O biólogo da UFBA (Universidade Federal da Bahia), Francisco Kelmo explica que a espécie apresenta potencial reprodutivo e predador, podendo causar desequilíbrios no ecossistema e, consequentemente, prejudicando a reprodução de espécies da região.