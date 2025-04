Peruca e ligação misteriosa: o que se sabe sobre caso de ovo envenenado

Suspeita comprou o chocolate, mas nega envenenamento. Jordelia admitiu ter comprado o ovo, mas disse que não contaminou o alimento.

Polícia vê elementos fortes contra a suspeita. Mesmo sem confissão, a Polícia Civil afirma que há indícios relevantes da participação dela no caso. O delegado-geral da Polícia Civil do Maranhão, Manoel Almeida, explicou à TV Bandeirantes que mesmo que ela não tenha confessado o crime, "elementos fortes" sinalizam a participação no caso.

Interceptada em ônibus com peruca na mala

Suspeita foi presa em ônibus a caminho de casa. Jordelia foi detida por uma equipe da Delegacia Regional de Santa Inês, onde mora, em um ônibus interurbano.

Peruca foi encontrada na mala. Os itens achados com a mulher passarão por perícia, segundo o delegado Maurício Martins.

Investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios de Imperatriz. Um inquérito foi instaurado para apurar o caso.