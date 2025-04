'A gente é palhaço': turistas levaram até 14h de SP ao litoral norte

Reclamação na rede social Thread Imagem: Reprodução

O que dizem as concessionárias

O UOL procurou as concessionárias que administram as rodovias que ligam a capital ao litoral norte. A Ecopistas, que administra a rodovia Ayrton Senna, não respondeu e-mail e a ouvidoria não atende o telefone. A Concessionária Tamoios, responsável pela Rodovia dos Tamoios, também não se manifestou por e-mail, e a gravação no telefone da Ouvidoria dizia que não havia atendentes disponíveis para atendimento.

A CCR Rio-SP, que cuida da SP-101, disse que não há operação descida. "As nossas rodovias não dão acesso direito ao litoral. Mas servem como ligações", justificou. "Colocamos todo nosso efetivo na Operação e monitoramos pelas câmeras do sistema (...) Esse tipo de operação [descida] ocorre na Imigrantes."

A Concessionária Novo Litoral, que administra a Mogi-Bertioga, disse que há "reforço no monitoramento". "Houve ampliação das equipes operacionais, apoio extra de viaturas e motocicletas para garantir maior segurança e fluidez do tráfego. A atuação é realizada em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária. Em caso de emergências, os usuários podem entrar em contato pelo telefone 0800 098 88 55, disponível 24 horas", diz em nota.

Trânsito recorde perto do feriado

Cerca de 5 milhões de veículos circularam pelas rodovias do estado, segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo. Essa movimentação provocou o recorde de trânsito no ano na quinta-feira (17), véspera de feriado. Às 19h, havia 1.289 km de congestionamento nas vias da capital, segundo a CET. O recorde histórico foi de 1.510 km de congestionamento às 19h do dia 9 de agosto de 2024.