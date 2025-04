Trio é preso por planejar ataque a morador de rua com transmissão online

Um dos presos se apresentava nas redes sociais como ativista de proteção de animais da ONU e chegou a participar de eventos internacionais. No entanto, as investigações apontam que Bruce Vaz de Oliveira, 24, organizava sessões de tortura contra gatos com transmissão pelo Discord.

Bruce Vaz dizia ser ativista de proteção de animais da ONU Imagem: Reprodução/TV Globo

Bruce adotava animais para torturá-los, segundo a polícia. "Ele fazia a dissecação desses animais ao vivo na plataforma Discord. E temos um documento do governo americano dizendo que ele faz parte de uma célula terrorista. Um verdadeiro psicopata", disse o secretário de Polícia Civil do Rio, delegado Felipe Curi, em coletiva de imprensa.

Delegada disse que homem mentiu para os policiais. "Em todos os momentos, ele dizia que não era ele. Mostrávamos evidências, fotos, e ele mentia de forma descarrada. A mãe dele falava 'claro que é você' e ele respondia 'nunca faria isso. Deus me livre matar'", afirmou a delegada Maria Luíza Machado. "É uma pessoa dissimulada mesmo."

Bruce é dono do servidor do Discord onde os crimes eram realizados, de acordo com a polícia. Ele é apontado como um dos líderes do grupo e acusado de maus-tratos, corrupção de menores, incitação ao crime e associação criminosa.

Também foram presos Kayke Sant Anna Franco, 19, que planejou o assassinato frustrado, e Caio Nicholas Augusto Coelho, 18. Eles executariam o plano e podem responder por maus-tratos, incitação ao crime, indução a automutilação, estupro e corrupção de menores. Um adolescente de 17 anos que era um dos administradores do grupo no Discord também foi apreendido.