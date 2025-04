Atração de parque natural é fechada após morte de dois turistas em MG

Na manhã de hoje, os oito integrantes que permaneceram ilhados foram resgatados com segurança. Eles estão hospedados em uma pousada do município, recebendo apoio psicológico da Secretaria Municipal de Saúde. Todos estavam bem fisicamente, apenas assustados com a situação.

Não há prazo para reabertura do local. Localizado no distrito de Itacolomi, o atrativo natural Cânion do Peixe Tolo é um dos grandes potenciais turísticos do município.

Por determinação do Corpo de Bombeiros e do Instituto Estadual de Florestas, o atrativo está temporariamente fechado. A Prefeitura de Conceição do Mato Dentro lamenta profundamente a perda, manifesta solidariedade às famílias das vítimas e se coloca à disposição para qualquer auxílio necessário neste momento de luto e dor.

Prefeitura de Conceição do Mato Dentro

O que é uma cabeça d'água?

O fenômeno ocorre principalmente no verão, sempre na cabeceira de rios e cachoeiras. "A cabeça d'água é uma área de instabilidade intensa que causa chuva volumosa na cabeceira de um rio ou cachoeira", explica a meteorologista Naiane Araújo, do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).