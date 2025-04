Casal desaparecido após cabeça d'água em MG é encontrado morto

Os bombeiros precisaram passar a madrugada com o grupo antes de retirar os turistas do local onde ficaram isolados. De acordo com a corporação, foi necessário aguardar até o amanhecer por questões de segurança, como visibilidade.

Grupo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros de MG e já está em segurança Imagem: Divulgação/CBMMG

As buscas pelo casal foram iniciadas na manhã deste domingo. Por conta da cheia do rio na região e da impossibilidade de acesso terrestre, a operação foi realizada por via aérea.

Os corpos foram localizados no início da tarde de hoje. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, os corpos dos dois turistas foram levados para um local seguro e encaminhados para um veículo da corporação, para remoção do local. Até o momento, não há informações sobre o destino seguinte dos corpos.

O que é uma cabeça d'água?

O fenômeno ocorre principalmente no verão, sempre na cabeceira de rios e cachoeiras. "A cabeça d'água é uma área de instabilidade intensa que causa chuva volumosa na cabeceira de um rio ou cachoeira", explica a meteorologista Naiane Araújo, do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).