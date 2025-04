Homem que desapareceu na Bahia e foi achado na Costa Rica volta ao Brasil

Marisvaldo está bem e foi resgatado pela Embaixada Brasileira na Costa Rica. Ao UOL, Erilma Silva, irmã do homem, disse que o Ministério das Relações Exteriores (MRE) tomou conhecimento de um brasileiro averiguado por autoridades migratórias costa-riquenhas e acionou a Polícia Federal. Na sequência, o órgão encaminhou uma foto para a família, que acabou confirmando que o viajante em questão se tratava do seu irmão, desaparecido há dois anos e meio na Bahia.

Foi um susto, mas uma alegria saber que ele está vem. É um alívio, foram quase três anos sem notícias.

Marisvaldo Silva, irmã de Marisvaldo

Ao UOL, a irmã relatou a angustia de ficar tanto tempo sem notícias do parente. Ela explicou que Marisvaldo resistia a tomar suas medicações e a receber tratamento adequado no Caps (Centro de Atenção Psicosocial) e que por isso a família teria dificuldades para lidar com ele.

Nunca perdemos a esperança de voltar, mas com tanto índice de violência às vezes pensávamos que não iríamos reencontrá-lo.

Erilma Silva, irmã de Marisvaldo

Ministério das Relações Exteriores acompanha o caso e presta auxílio aos familiares. O órgão enviou nota ao UOL confirmando que Marisvaldo foi encontrado no país centro-americano em fevereiro deste ano.