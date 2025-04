TV: Golpe contra beneficiários de programas sociais e FGTS desviou R$ 2 bi

Funcionários da Caixa envolvidos no esquema passavam dados sigilosos para os criminosos. Os golpistas invadiam o sistema do aplicativo usando os dados das vítimas e movimentavam as quantias. De acordo com o Fantástico, um servidor da Caixa chegou a sacar dinheiro roubado a mando da quadrilha.

Criminosos levantavam milhares de CPFs, apuravam quem tinha beneficio ativo e passavam para os funcionários da Caixa. A partir daí, dados cadastrais das vítimas eram alterados e repassados aos golpistas. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

Golpe era repetido inúmeras vezes. Com valores não tão altos nas contas, os criminosos acessavam o Caixa Tem diariamente, repetidas vezes, com a ajuda de um software. Ao Fantástico, a Polícia Federal relatou que muitas quadrilhas praticam o mesmo golpe ao redor do Brasil.

Estamos implementando mais sistemas, tanto de biometria quanto de monitoramento via inteligência artificial, para que faça um monitoramento preditivo das ações, para que a que a gente possa chegar ao menor número possível de fraudes.

Pedro Bloomfield Gama Silva, delegado da PF-RJ, ao Fantástico

Procurada, a Caixa confirmou o rombo aos beneficiários, mas disse que o valor já foi devolvido às vítimas. A instituição ainda pontuou que quem sofreu o golpe pode procurar uma agência da Caixa ou entrar em contato via telefone: 0800 726 0101.