Homem de 40 anos morre após se afogar em praia do litoral de São Paulo

Um homem de 40 anos morreu na manhã de hoje após se afogar na praia da Enseada, no Guarujá, litoral sul de São Paulo.

O que aconteceu

Vítima foi retirada do mar em parada cardiorrespiratória. O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) foi acionado pelo telefone por volta das 9h30.

Homem se afogou na região do Posto 11, no canto das Tortugas. A área não é protegida por guarda-vidas. Equipes do GBMar foram deslocadas para realizar buscas na área e conseguiram localizar a vítima.