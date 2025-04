Idosa de 75 anos morre após ser atacada por pitbull no RJ

Segundo a Polícia Civil, uma perícia foi solicitada para o local. O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia, e, de acordo com a polícia, as testemunhas ainda estão sendo ouvidas.

O tutor do animal não estava no local no momento do ataque. O pitbull foi levado para o Cirac (Centro Integrado de Recolhimento, Assistência e Controle de Animais), em Porto Real, também no sul fluminense.