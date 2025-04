Chuva diminui, mas ainda há risco de pancadas no litoral de SP

O domingo de Páscoa será nublado e com chuva de menor intensidade no litoral de São Paulo e na região do ABC, após os estragos causados pelo temporal de ontem.

O que aconteceu

Na Grande São Paulo, a chuva pode vir a qualquer momento, mas com intensidade de fraca a moderada, segundo a Climatempo. Ontem, um temporal alagou avenidas e deixou pessoas ilhadas em Diadema e Santo André. Também há relatos de problemas causados pela chuva em São Bernardo e Mauá, cidades vizinhas.

Litoral paulista deve ter volume de chuva menor, mas existe chance de pancadas isoladas. As regiões mais afetadas devem ser a Baixada Santista e o litoral norte de São Paulo, informou a Climatempo.