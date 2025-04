Irmãos e vendedores de rede: quem são as vítimas de carro esmagado em SP

Os três homens que morreram ontem após um caminhão tombar sobre um carro na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, no litoral Sul de São Paulo, eram vendedores de redes, tapetes e outros itens para casa.

O que aconteceu

Jirlanio Araujo de Farias, 36, e Raimundo Izidro Neto, 32, eram irmãos. Alex Rodrigues Monteiro, amigo deles, foi a terceira vítima do acidente, segundo familiares. O trio era natural de Vista Serrana, na Paraíba, e foram morar em São Vicente, no litoral Sul de SP, em busca de melhores condições de vida.

"Eram pessoas simples, trabalhadores e desde pequenos viajavam para outras regiões do país buscando sustento", relembrou Fabio Aquilino. O primo de Jirlanio e Raimundo disse que a morte do trio abalou a cidade paraibana. "Tinham amizades com todo mundo", contou.