Arcebispo de SP sobre conclave: 'Ninguém espera um papa a favor da guerra'

O cardeal afirmou enxergar com naturalidade a torcida e especulações para o conclave. Segundo o líder religioso, a escolha do próximo papa é resultado de um "discernimento coletivo". Antes de Jorge Mario Bergoglio, nome de batismo do papa Francisco, ser escolhido como chefe da Igreja Católica, em 2013, o nome do brasileiro foi especulado como possível novo líder católico.

O arcebispo apontou também que a discussão se o novo papa será progressista ou conservador é uma "preocupação externa". "A igreja se baseia no Evangelho", afirmou em coletiva à imprensa.

Seis nomes têm se repetido em diversas apostas feitas por veículos especializados na cobertura do Vaticano. Robert Sarah, Péter Erdo, Matteo Maria Zuppi, Pietro Parolin, Jean-Marc Aveline e Luis Antonio Gokim Tagle são alguns que mais aparecem.