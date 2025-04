'Grande peregrino da esperança': Santuário de Aparecida homenageia papa

O papa Francisco recebe hoje homenagens durante as missas realizadas no Santuário Nacional de Aparecida, após notícia da morte do pontífice, aos 88 anos.

O que aconteceu

Um quadro com a imagem do pontífice foi colocado no altar do santuário. "Foi o grande peregrino da esperança hoje para o céu", disse Dom Orlando Brandes durante a missa das 9h. Os fiéis podem participar de missas às 12h, 16h e 18h.

Não houve alteração na programação das missas, segundo a assessoria do santuário. "As celebrações contam com uma alteração litúrgica, já prevista para toda a igreja em casos de Sé Vacante [período que não há papa em atividade]", afirmou.