Líderes de outras religiões lamentam morte do papa: 'Ultrapassa fronteira'

Sacerdote do Candomblé diz que papa é exemplo até para quem não é católico. "Sua jornada foi marcada pela disposição de caminhar juntos aos que mais precisavam ser vistos e ouvidos", escreveu o Babalawô Ivanir dos Santos, uma das principais vozes contra a intolerância religiosa no Brasil.

Babalawô Ivanir citou um encontro com Francisco em 2013 no Rio. "Sua atenção e acolhimento à causa [da liberdade religiosa] representou muito sobre sua visão de mundo", afirmou.

Papa Francisco nos inspirou pelo gesto e pelo exemplo, ultrapassando fronteiras da fé. Sua partida deixa saudade, mas também um chamado à continuidade do que ele acreditava: o respeito à diversidade e o compromisso com a dignidade de todos. Francisco, o papa do diálogo, segue agora para a casa do Pai.

Babalawô Ivanir dos Santos

Igreja Renascer em Cristo diz que papa foi um grande homem de Deus, "independente de crença ou denominação". "Oramos para que o Espírito Santo console todos os que sofrem com essa perda e que o legado de fé, humildade e serviço deixado por ele continue inspirando gerações", diz a nota assinada pelo apóstolo Estevam Hernandes.

Papa morreu na madrugada de hoje. Segundo a certidão de óbito, Francisco sofreu um AVC (acidente vascular cerebral), entrou em coma e teve um quadro de insuficiência cardíaca irreversível. A menos de um mês, ele estava internado para tratar uma pneumonia dupla.

O corpo do papa Francisco será colocado em um caixão ainda hoje. Ele ficará exposto por três dias na Basílica de São Pedro para a devoção dos fiéis. A data do funeral será definida pelo Colégio dos Cardeais.