Incêndio em plataforma da Petrobras deixa um ferido no RJ

Equipes de emergência foram acionadas e apagaram as chamas. A estatal informou que uma comissão será formada para apurar as causas do acidente. "As pessoas que estão a bordo estão bem e as equipes não essenciais serão preventivamente desembarcadas para que a integridade das instalações seja avaliada", disse a Petrobras em nota.

A plataforma não produz petróleo desde 2020. O Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF) disse que os acidentes recorrentes são resultado direto de "anos de negligência de governos anteriores" e da falta de manutenção das plataformas da Bacia de Campos.

NESSA MANHÃ DE SEGUNDA-FEIRA HOUVE UM INCÊNDIO NA PLATAFORMA DA PETROBRAS PCH-1, A MESMA ESTÁ LOCALIZADA NA BACIA DE CAMPOS DOS GOITACAZES-RJ pic.twitter.com/tbM5k6fPL3 -- CARIOCA TV (@CariocasTV) April 21, 2025