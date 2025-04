CNBB lamenta morte do papa Francisco: 'Gratidão pelo exemplo'

A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) lamentou a morte do papa Francisco, aos 88 anos, na manhã de hoje. O Vaticano não divulgou a causa da morte.

O que aconteceu

A CNBB exaltou o papa Francisco em nota. "Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados".