Fiéis vão à Catedral da Sé, em SP, após morte do papa: 'Estamos sem pastor'

Fiéis compareceram à Catedral da Sé, no centro de São Paulo, para homenagear o papa Francisco após a notícia da morte do pontífice, aos 88 anos, na manhã de hoje.

O que aconteceu

Homenagem no altar. Uma foto do papa foi colocada no templo nesta manhã. A catedral fará uma missa em homenagem a Francisco às 12h. Celebração será conduzida pelo Cardeal Odilo Pedro Scherer.

Carla Brandão, 27, afirma que o papa Francisco foi um respiro pra igreja Católica Imagem: Bruno Luiz/UOL

Alguns dos presentes resolveram prestar homenagens mesmo estando distantes da igreja católica. Uma dessas pessoas é a designer gráfica Carla Brandão, 27. "Eu cresci católica, mas depois de adolescente me afastei por ser LGBT. Gostava muito do papa. Ele era muito ligado a causas sociais. Ele era uma figura mais aberta, trazia um rosto novo pro catolicismo, que sempre foi uma religião 'séria'.", afirma.