SP: Veja piores horários para pegar estrada na volta do litoral à capital

A Concessionária Tamoios diz que contará com operação especial. Segundo a empresa, não haverá fechamento noturno para manutenção dos túneis e, em caso de necessidade, guinchos extras serão colocados à disposição dos usuários. A Serra Antiga será utilizada como pista de descida no sentido São José dos Campos para Caraguatatuba, enquanto a Serra Nova servirá como pista de subida no sentido contrário.

A Concessionária Novo Litoral, que cuida da Mogi-Bertioga, informa que haverá equipes e viaturas operacionais extras. "O plano inclui reforço no monitoramento, ampliação das equipes operacionais e atuação conjunta com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), para garantir a segurança e a fluidez do tráfego", diz a concessionária.

A CCR Rio-SP, que administra a Dutra e a Rio-Santos, disse que não há operação especial. "As nossas rodovias não dão acesso direito ao litoral, mas servem como ligações [...] Operação subida do litoral de SP com destino à capital paulista é realizada nas rodovias Imigrantes-Anchieta e pela Tamoios", justifica.

Operação especial da CET na capital

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) fará a Operação Estrada no retorno do feriadão. De acordo com o órgão da prefeitura, o objetivo é "garantir a segurança de motoristas e pedestres [...] especialmente nos acessos às rodovias".