Rodovias de SP têm trânsito lento na volta do feriado

Milhões de pessoas circulam nas rodovias de São Paulo hoje, no fim do feriado prolongado de Páscoa e Tiradentes. Segundo a Agência de Transporte do Estado (Artesp), 30 das 36 rodovias monitoradas têm tráfego lento ou congestionamento.

O que aconteceu

Estradas tinham 221 km de tráfego lento às 13h30. Outros 15,8 km estão congestionados, segundo o Centro de Controle de Informações da Artesp.

Há quatro trechos com operação especial de trânsito. As rodovias Anchieta e Imigrantes iniciaram Operação Subida, mas o trânsito continua lento nos sentidos norte e sul.