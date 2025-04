Bolsa falsificada 'dá cadeia', como afirmou Val Marchiori a Solange Gomes?

Já nos Estados Unidos, país mencionado por Val, a regra não é tão dura quanto ela deu a entender. A Alfândega e Proteção de Fronteiras do país costuma permitir a entrada de produtos suspeitos, desde que não haja indícios de que eles não sejam para uso pessoal. Caso contrário, é comum que os itens sejam descartados pelos agentes de imigração.

O jornal Times of India relatou a experiência negativa de uma turista indiana em um aeroporto do Texas. A mulher, de 43 anos, levou oito blusas, quatro calças, vários pares de meia e um par de sapatos para o filho, que estava morando no país.

No portão de entrada, as autoridades checaram as minhas malas e me bombardearam com questões sobre de onde eu estava vindo, para quem eram aquelas coisas, se eu tinha contrabandeado aquilo, etc. Eu tentei explicar que era tudo para o meu filho, mas eles insistiram que eu não poderia levá-los porque eram bens falsificados (cópias de marcas grandes), que era algo que eu não sabia. Como eles ameaçaram me denunciar criminalmente, eu entreguei tudo imediatamente.

Turista indiana, sobre problemas no aeroporto do Texas

Segundo ela, as autoridades destruíram todas as peças antes de jogá-las no lixo. Apesar do prejuízo, ela seguiu normalmente a viagem.