CNBB suspende Assembleia dos Bispos de 2025 após a morte do papa Francisco

A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) informou hoje que suspendeu a 62ª Assembleia Geral dos Bispos de 2025 em razão da morte do papa Francisco. O evento conta com a presença de religiosos de todo o país e ocorreria entre os dias 30 de abril e 9 de maio.

O papa Francisco morreu ontem devido a um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e insuficiência cardíaca aos 88 anos, anunciou o Vaticano. Neste ano, o pontífice lutou contra uma infecção que resultou em um quadro respiratório grave.

O que aconteceu

O evento, que é anual, só ocorrerá após a Páscoa de 2026. A nova data escolhida é entre os dias 15 a 24 de abril do próximo ano, também no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no município de Aparecida, em São Paulo, segundo a CNBB.