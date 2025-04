Secretário diz que 86% das famílias do Moinho aceitaram reassentamento

Prestações deverão ser pagas em até 30 anos, como prevê a política habitacional. O período é o mesmo da duração do contrato de parceria público privada entre o governo e as empresas responsáveis pelas obras de requalificação e administração de imóveis no centro da cidade. A proposta do estado também inclui um auxílio moradia de R$ 800. O valor será pago pelo governo estadual e pela prefeitura até que os moradores sejam realocados nos novos imóveis.

Favela do Moinho é a última do centro de São Paulo

Comunidade é cercada por trechos das linhas 7-Rubi e 8-Diamante da CPTM. O acesso ao Moinho é uma entrada atravessada por trilhos. Moradores convivem com barulhos e tremores pela passagem constante dos trens.

Moradores da Favela do Moinho fizeram um protesto hoje contra o plano de Tarcísio de Freitas para a comunidade, o que inclui a desocupação do terreno. A área está via principal bloqueada por viaturas da polícia militar desde sexta-feira para que caminhões da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo) levem família que toparam a mudança para outros lugares.

Secretário explicou que a presença da polícia foi apenas para garantir a saída de família. "A polícia estava lá para garantir o direito das famílias que querem sair, não para realizar reintegração de posse".

A favela foi construída a partir de uma ocupação sob o viaduto Engenheiro Orlando Murgel. Era ali que ficava o Moinho Central, uma indústria de processamento de farinha e de rações para animais. A indústria foi desativada no final da década de 1980. Nos primeiros anos, os moradores eram ex-trabalhadores da fábrica.