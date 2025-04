Papa é pop: Francisco levou mais pessoas à Copacabana que Madonna e Stones

Morreu hoje, aos 88 anos, Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco. O pontífice protagonizou um dos maiores eventos públicos do Brasil. Durante a Jornada Mundial da Juventude de 2013, levou mais gente à praia de Copacabana do que grandes nomes da música mundial. Nem Lady Gaga, Madonna ou os Rolling Stones superaram sua marca —Rod Stewart disputou páreo a páreo, mas com ressalvas. O brasileiro Jorge Ben Jor também chegou perto em público.

O que aconteceu

Papa Francisco bateu todos os recordes. A missa de encerramento da Jornada Mundial da Juventude, em 2013, reuniu 3,7 milhões de pessoas em Copacabana.