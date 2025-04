São Paulo pode bater recorde de frio nesta semana; veja previsão

Temperaturas esperadas para a semana em São Paulo

Quarta: 14°C a 26°C

Quinta: 16°C a 27°C

Sexta: 17°C a 21°C

Sábado: 15°C a 24°C

Domingo: 16°C a 26°C

Fonte: Climatempo

O que está provocando as chuvas intensas em São Paulo?

O estado de São Paulo sofreu com altos volumes de chuva nos últimos dias. No fim de semana, Guarujá, no litoral paulista, registrou em poucas horas todo o volume de chuva esperado para abril. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Defesa Civil, a média do mês é de aproximadamente 190 milímetros, mas somente entre o final da tarde e a noite de sábado, a cidade ultrapassou os 191 milímetros. Desde o início do mês, já choveu na região o equivalente a 282 milímetros.

Cidades do ABC também registraram transtornos por conta da chuva. São Bernardo do Campo e Diadema foram atingidas por chuva de alta intensidade, e os moradores sofreram com alagamentos, queda de muros e de árvores. Em Santo André, foram registrados 110 milímetros de volume de chuva no sábado, enquanto a média do mês é de 106 milímetros.