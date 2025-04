'Fiz cirurgia para colocar silicone e acordei cega, surda e sem movimentos'

Não me deram explicações. Simplesmente me transferiram para um hospital público para cuidar apenas da parte das mamas e, desde então, [a médica que operou] disse que não poderia mais me ajudar. Eu não sei se foi pela anestesia, não sei se foi por causa da parada cardíaca que tive. Eu realmente não sei. Mas acredito que algo aconteceu durante a cirurgia, porque eu sempre fui uma pessoa ativa, nunca apresentei nenhum tipo de problema de saúde.

Luciene Souza

Ela foi transferida para o Hospital Municipal Souza Aguiar para fazer a retirada da prótese. Luciene precisou tirar um pedaço da virilha para usar de enxerto e colocar no espaço dos seios. "Quando acordei daquele jeito [no hospital Semiu], os médicos se apressaram em realizar exames para entender o que tinha acontecido, mas esqueceram do silicone. Quando retiraram o curativo, a região já estava necrosando."

Luciene afirma que não está sendo acompanhada por nenhum especialista para entender o que pode ter provocado as sequelas. Ela conta, ainda, que não está conseguindo vaga na rede pública. "Minha vida está parada. Sempre fui uma pessoa trabalhadora, ativa, sempre corri atrás dos meus objetivos. Hoje me encontro em uma cadeira de rodas, sem os movimentos, com perda de 30% da visão e sem audição. Eu quero resposta. Eu quero justiça."

Luciene tinha sonho de colocar silicone após ter tido dois filhos Imagem: Arquivo pessoal

Caso de polícia

Luciene fez uma denúncia na Polícia Civil e o caso está sendo investigado pela 27ª DP. "Foram solicitados documentos da unidade hospitalar, que serão analisados. Agentes realizam diligências para apurar os fatos. A investigação está em andamento", diz a nota enviada à reportagem.