'Jovem como a gente': São Paulo tem paróquia dedicada ao santo millennial

Assim que a aula termina, Giovanna de Souza, 19, pega sua mochila e vai direto para a missa. A igreja fica a poucos passos da sala, dentro do próprio Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro, em Santo Amaro, zona sul de São Paulo.

O templo é pequeno, mas tem duas missas diárias, ao meio-dia e às 18h. Do lado esquerdo do altar, o quadro de um adolescente chama a atenção: ele veste camisa polo vermelha e também tem uma mochila às costas. É o beato italiano Carlo Acutis, que seria canonizado no próximo dia 27 de abril. Com a morte do papa Francisco, o Vaticano ontem que a cerimônia foi suspensa.

Erigida em 25 de janeiro de 2023, a Paróquia Beato Carlo Acutis é considerada a primeira paróquia universitária do mundo dedicada ao beato, que morreu de leucemia aos 15 anos, em 2006.