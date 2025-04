Vídeo mostra homem atacando estudante da USP encontrada morta em São Paulo

"Morreu como ela mais temia", disse mãe da vítima. Após reconhecer o corpo, Simone da Silva, mãe de Bruna, disse a um grupo jornalistas do lado de fora do Instituto Médico Legal que a estudante lutava pelo fim da violência contra a mulher. "Morreu como ela mais temia, como eu mais temia. Que peguem essa pessoa, porque essa pessoa está solta e vai matar mais", afirmou.

Ninguém foi preso até o momento. O caso foi registrado inicialmente como "morte suspeita" no 24º Distrito Policial. Mas foi encaminhado para o DHPP, após serem encontrados indícios de crime no corpo de Bruna.

Relembre o caso

Corpo foi encontrado em estacionamento no dia 17 de abril. Vítima estava nos fundos do imóvel na avenida Miguel Ignácio Curi, na Vila Carmosina. O local onde o corpo foi encontrado fica ao lado da Neo Química Arena, estádio do Corinthians. Ela estava a menos de dois quilômetros do local onde sumiu no domingo.

Bruna estava apenas com roupas íntimas. Ainda não é possível determinar se houve violência sexual. As informações constam no primeiro boletim de ocorrência do caso, registrado no 24º DP da Ponte Rasa.

Desaparecimento. Bruna foi vista pela última vez com vida no terminal de ônibus do metrô de Itaquera. Segundo informado pela família à polícia, ela saiu da casa do namorado, no bairro do Butantã, na zona oeste da capital, e estava indo para casa quando sumiu.