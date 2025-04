500 alunos protestam no Shopping Higienópolis após 5 casos de racismo

Shopping teve 5 casos de racismo em 7 anos

Shopping teve ao menos 5 casos de racismo em 7 anos. Em junho de 2017, o Ministério Público abriu inquérito para apurar possíveis práticas racistas contra o filho de um artista plástico, confundido com uma pessoa em situação de rua enquanto tomava chá com o pai no local.

Em 2018, um adolescente de 14 anos sofreu injúria racial no shopping. À época, o pai relatou que foi junto com o filho pedir uma informação ao segurança quando o funcionário ordenou que o menino tirasse as mãos do bolso de um casaco.

Em 2019, o shopping foi alvo de protestos após pedir na Justiça que a PM apreendesse crianças em situação de rua. O estabelecimento fez uma requisição oficial relatando supostos casos de vandalismo envolvendo as crianças e adolescentes. Contudo, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que a medida promoveria a segregação, impedindo o direito de ir e vir.

Em 2022, parentes de três jovens negros denunciaram outro caso. Três jovens tinham ido ao cinema e estavam passeando, quando notaram que um segurança os perseguia. Um vídeo de dois minutos gravado por um dos garotos mostrou a atitude do segurança.

O Shopping Higienópolis foi questionado sobre os casos de racismo nos últimos anos. Em caso de manifestação da administração, a reportagem será atualizada.