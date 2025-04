Caso Bernardo Boldrini: condenada pela morte é encontrada morta na prisão

A mulher era amiga da madrasta do menino, Graciele Ugulini, também condenada. À época do crime, Edelvânia admitiu sua participação na morte de Bernardo, morto no município gaúcho de Três Passos, e apontou o local onde a criança foi enterrada.

UOL tenta localizar defesa de Edelvânia. O texto será atualizado no caso de futuras manifestações por parte do advogado.

Relembre o caso

Bernardo Boldrini tinha 11 anos quando desapareceu, em Três Passos (RS), em 4 de abril de 2014. O corpo do garoto foi encontrado dez dias depois, enterrado em uma cova vertical em uma propriedade às margens do rio Mico, na cidade vizinha, Frederico Westphalen. A polícia informou que a criança foi morta com uma injeção letal.

No mesmo dia, o pai, Leandro Boldrini, e a madrasta da criança, Graciele Ugulini, foram presos. Até então, eles eram suspeitos, respectivamente, de serem o mentor intelectual e a executora do crime, com a ajuda de Edelvânia, amiga da madrasta. Dias depois, Evandro Wirganovicz (irmão de Edelvânia) foi preso, suspeito de ser a pessoa que preparou a cova onde o menino foi enterrado.

Primeiro júri ocorreu em 2019. Os quatro réus (Leandro Boldrini, Graciele Ugulini, Edelvânia Wirganovicz e Evandro Wirganovicz) foram condenados. Em dezembro de 2021, o 1º Grupo Criminal do TJ-RS acolheu recurso da defesa de Leandro Boldrini, que contestou a conduta do promotor durante interrogatório do réu em plenário, e determinou a anulação do júri. Embora o julgamento de Leandro tenha sido anulado, a prisão preventiva dele não foi revogada.