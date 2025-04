'Dependo de transporte, fazer o quê', disse aluna da USP antes de ser morta

Às 22h09, Bruna escreveu que estava carregando o celular em uma "banquinha" e que esperaria o valor, de R$ 19,99, baixar. Dez minutos depois, a jovem falou "tô (sic) indo". Às 22h30, Igor pergunta se "deu certo" e a vítima não responde mais. Ele também tentou ligar para ela minutos depois, mas a chamada não foi atendida.

Um vídeo obtido pelo UOL (veja abaixo) mostra Bruna, às 22h19. No registro, a estudante atravessa uma faixa de pedestre após deixar o terminal de ônibus.

Relembre o caso

Desaparecimento. Segundo informado pela família à polícia, ela saiu da casa do namorado, no bairro do Butantã, na zona oeste da capital, e voltava para casa quando sumiu no domingo (13).