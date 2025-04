Por que elefanta vai morar em santuário de MT na floresta amazônica?

Como forma de priorizar o bem-estar dos bichos e focar na conservação das espécies nativas, o ecoparque envia os animais para reservas e santuários. Desta forma, eles poderão viver em locais adequados às suas necessidades, como é o caso da Pupy no SEB. Mais de mil animais já foram realocados do ecoparque.

O SEB, entidade especializada no manejo e cuidado de elefantes, conta com uma área de 51.000 m² - aproximadamente cinco hectares. Hoje, o espaço possui outras cinco elefantas, que são originárias da Ásia. Uma delas morava no mesmo ecoparque que Pupy e veio para o Brasil em 2020.

A princípio, Pupy ficará isolada dos outros elefantes. No futuro, porém, ela poderá interagir com os animais, se quiser. O santuário espera que, nos próximos meses, outra elefanta africana, chamada Kenya, possa se juntar a Pupy no local.

Quatro dias de viagem

Pupy viajou por 2.600 quilômetros entre Buenos Aires e Chapada dos Guimarães (MT). A viagem levou quatro dias e uma força-tarefa foi criada para acompanhá-la.

Dois cuidadores e dois veterinários saíram de Buenos Aires, além da equipe do próprio santuário brasileiro. Pupy não ficou sedada em nenhum momento da viagem e ficou em pé em todos os 2.600 quilômetros, um comportamento natural dos elefantes.