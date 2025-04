Corpo de homem atacado por onça é achado no MS; grupo busca animal

Em vídeo gravado por familiar da vítima na semana passada, caseiro mostra pegadas de onças nas proximidades da casa em que morava e relata uma suposta briga entre os dois animais. O tamanho e a profundidade das marcas na terra chamam a atenção dos homens.

Após a confirmação da morte de Jorge, órgãos estaduais iniciaram buscas pela onça. Em nota, a Secretaria de Comunicação do governo do Mato Grosso do Sul, informou que a Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) designou uma equipe da PMA (Polícia Militar Ambiental), acompanhada por Gediendson Ribeiro de Araújo, pesquisador da UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul) e especialista em manejo de onças-pintadas, além de dois guias locais, para encontrar o animal responsável pelo ataque.

Objetivo da equipe é capturar animal e levá-lo à capital do estado, segundo a Secom. Se capturado, ele será levado ao CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres) de Campo Grande, onde serão dados os "devidos encaminhamentos", de acordo com a pasta.

Questionada sobre o motivo da captura da onça, a pasta não respondeu. Informou apenas que "todo processo de busca será monitorado pela PMA e comunicado à sociedade".

Trabalho de buscas pela onça será "minucioso" e equipe deve enfrentar desafios nas buscas, ainda segundo a Secom. "Em virtude do avistamento de alguns animais da mesma espécie na região haverá um trabalho minucioso para identificar a onça-pintada que supostamente realizou o ataque. Outra situação que deve dificultar as buscas é o volume de chuvas que aumentou os níveis dos rios", acrescentou.

Associação de pescadores divulgou hoje vídeo que mostra vestígios de onça no mesmo local do ataque à Jorge. "Nessa noite, ela voltou aqui, rasgou a tela e pulou para dentro da peixaria dele (...) ela veio caçar peixe", diz um morador local que convivia com Jorge (assista abaixo).