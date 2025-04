Guiana Brasileira e Porto de Gajinhas: como surgiu o meme que zoa Portugal

Na Wikipedia, enciclopédia colaborativa, o verbete de Portugal chegou a ser alterado para Guiana brasileira, citando um "acordo histórico" que teria resultado na anexação de Portugal pelo Brasil. A fake news foi retirada do ar em poucos minutos.

Como surgiu

Apesar de viralizado só agora, as indicações são de que o meme tenha começado a circular no ano passado, a partir de discussões no Reddit, plataforma online de rede social. Na época, portugueses reclamaram da onda de imigração para lá e a "Guiana brasileira" surgiu em resposta.

Cerca de 360 mil brasileiros vivem no país europeu e muitos viraram alvo de xenofobia nos últimos meses. Portugal iniciou a colonização do Brasil em 1500, com a chegada de Pedro Álvares Cabral. Foi apenas em 1822 que o país se tornou independente.

Em 2021, portugueses já reclamavam que as crianças do país estavam falando "brasileiro" por influência do youtuber Lucas Neto. Depois das críticas, ele decidiu dublar seus episódios e filmes em português de Portugal.

Reação portuguesa

Do outro lado do oceano, portugueses não gostaram da brincadeira. No TikTok, eles estão repercutindo a brincadeira com críticas. "Para vossa excelentíssima informação, Guiana é um país na América do Sul, bem pertinho do Brasil. Não somos nós. Isso aqui é Portugal", afirmou uma mulher identificada como Nokas.